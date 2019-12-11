Baydilli öğrencilerle söyleşide buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baydilli öğrencilerle söyleşide buluştu - Son Dakika

Baydilli öğrencilerle söyleşide buluştu

6 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli öğrencilerle bir araya gelerek, söyleşi gerçekleştirdi.

Baydilli öğrencilerle söyleşide buluştu, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli öğrencilerle bir araya gelerek, söyleşi gerçekleştirdi.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki Esentepe IMKB Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Baydilli öğrencilere tecrübelerini aktarırken, eğitimin ve okumanın öneminden bahsetti.


Öğrencilerle söyleyişi de sohbet eden Baydilli "Biz gençliğe, eğitime her zaman önem veriyoruz. Karaköprü için gece gündüz çalışıyoruz, yollar, parklar, temizlik, inşaatlar yapıyoruz ancak kalkınmanın sadece bunlarla olmadığını biliyoruz. Kendini geliştirmiş, okuyan bir nesil yetişmesi için de gençlerimiz için okuma evleri, kütüphaneler yapıyoruz. Çünkü bir şehirde okuyan, gelişen ve üreten bir gençlik olması o şehrin ileride kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Biz her zaman sizlerin yanındayız, her türlü ihtiyacınızda imkanlar el verdiğince yardımcı olacağız. Yeter ki siz okulunuza, çokça okumaya önem verin" ifadelerini kullandı.


Baydilli söyleşide öğrencilerin sorularını da yanıtlarken, öğrencilerle ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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