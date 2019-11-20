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Baydilli öğretmenlerle sağlıklı yaşam için yürüdü

6 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Öğretmenler Haftası için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen programda öğretmenlerle birlikte farkındalık oluşturma adına sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdiSosyal Belediyecilik faaliyetlerine önem veren Karaköprü Belediye Başkanı...

Baydilli öğretmenlerle sağlıklı yaşam için yürüdü, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Öğretmenler Haftası için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen programda öğretmenlerle birlikte farkındalık oluşturma adına sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi


Sosyal Belediyecilik faaliyetlerine önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sağlıklı yaşam için farkındalık adına öğretmenlerle birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Karaköprü Mesire alanında yapılan etkinlik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaköprü Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilirken, ilçede görev yapan öğretmenler doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı. Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Şube Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda öğretmen katıldı. Etkinlikte önce doğa yürüyüşü gerçekleştirilirken daha sonra çevre temizliği ve mesire alanında kahvaltı yapıldı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli etkinliğin ardından yaptığı konuşmada çok güzel bir etkinlik gerçekleştiğini ifade ederek, "Öğretmenler Günü haftası kapsamında öğretmenlerimizle birlikte sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir program oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve katılım gösteren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğretmenler gününü şimdiden kutluyorum" diye konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de etkinliğe katılım gösteren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ederken, "Öğretmenler haftasını güzel etkinliklerle geçirmek istedik ve bu da farkındalık için yaptığımız güzel bir etkinlik oldu. Başkanımıza katkıları ve katılımları için çok teşekkür ediyorum" dedi.


Etkinlikte Baydilli öğretmenlere karanfil hediye ederek öğretmenler gününü kutladı. - ŞANLIURFA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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