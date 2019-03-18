Son Dakika Haberleri: Baydilli Rakibinin Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

Baydilli Rakibinin Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Saatçi Aslan'ın seçim bürosunu ziyaret etti.

Baydilli Rakibinin Seçim Bürosunu Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Saatçi Aslan'ın seçim bürosunu ziyaret etti. Başkan Adayı Baydilli, Aslan'ın ailesiyle eğlendiği videoların yayınlanmasını siyaseten etik bulmadığını söyledi.

Yaklaşan 31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Baydilli, Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Saatçi Aslan'ın seçim bürosunu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Başkan Adayı Baydilli'ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Şerif Uma ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Seçim bürosu ziyaretinde bir açıklamada bulunan Başkan Adayı Baydilli, esnaf ziyareti sırasında Saadet Partisi Karaköprü Adayı Essum Saatçi Aslan'ın seçim bürosuna bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve partililerle sohbet ettiklerini kaydetti.

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, Saadet Partisi adayı olan rakibi hakkında son günlerde sosyal medyada dolaşan bir videosuna değinirken, "Essum Hanım'ın ailesiyle eğlendiği bir videonun yayınlanmasını biz de tasvip etmiyoruz. Siyaseten bu durumlar etik değil ve insanların ailesiyle ilgili, özel hayatıyla ilgili olan durumların siyasete yansıtılmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Adayı Baydilli ziyarette Saadet Partililerle seçim çalışmalarıyla ilgili bir süre sohbet etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

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