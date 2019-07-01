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Baydilli sahada vatandaşları dinlemeye devam ediyor

41 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sabahın erken saatlerinde ilçede saha gezileri yaparak sorunları yerinde incelemeye devam ediyor.

Baydilli sahada vatandaşları dinlemeye devam ediyor, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sabahın erken saatlerinde ilçede saha gezileri yaparak sorunları yerinde incelemeye devam ediyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mesaisine sabahın erken saatlerinde başlayarak ilçedeki mahallelerde teknik ekibiyle birlikte incelemelerde bulunuyor. Baydilli, sorunları bizzat yerinde incelerken, vatandaş ve esnafla da sohbet edip taleplerini dinliyor. Baydilli alan gezileri kapsamında Ali Baba Mahallesinde, mahalle muhtarı Mehmet Aslan ile birlikte inceleme yaparken, saha gezisi sırasında fen işleri, temizlik işleri ve park ve bahçeler müdürlüğünün yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Her gün bir mahallede incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Metin Baydilli, "Ali Baba mahallemizde sabahın erken saatlerinden itibaren alan gezisi yaptık. Yeni seçilen muhtarımızı da ziyaret ettik ve istişarelerde bulunduk, daha sonra birlikte mahallemizi gezerek sorunları yerinde inceledik. İnşallah bu sorunların çözümü için çalışma başlatıp bir an önce çözülmesi için takipçisi olacağız" diye konuştu.

Baydilli alan gezisi sırasında Ali Baba mahallesindeki esnaf ve işe giden vatandaşlarla da sohbet ederken, hayırlı işler diledi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
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