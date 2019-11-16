Baydilli Şazeli Ali Dede'nin kabrini ziyaret etti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçenin manevi sahibi Şazeli Ali Baba'yı Balıklıgöl Platosu'ndaki kabrini ziyarete bulundu.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü'nün manevi sahibi Şazeli Ali Baba'nın kabrini ziyaret etti. Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Şazeli Ali Baba'nın kabri başında dua eden Baydilli, Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenecek olan geleneksel Ali Baba hayratına bütün vatandaşları davet etti.



Kabir ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Baydilli "Geleneksel olarak yaptığımız Ali Baba hayratımızı yarın belediyemiz bahçesinde gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 4 bin kişiye kuru fasulye, pilav ikramı yaparak Ali Dede'nin ruhuna mevlit okutacağız. Tüm vatandaşlarımızı yarınki programımıza davet ediyorum. Allah Ali Dede'ye rahmet eylesin" diye konuştu.



Karaköprü Belediyesi'nin yarın gerçekleştireceği Ali Baba 'Dede' Hayratı, Karaköprü Belediyesi bahçesinde saat 10.30'da yapılacak. - ŞANLIURFA