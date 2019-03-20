Son Dakika Haberleri: Baydilli Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Baydilli Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

48 dakika önce

AK Parti Karaköprü İlçe Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek destek istedi.

Baydilli Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
AK Parti Karaköprü İlçe Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek destek istedi.

31 Mart seçimlerinde AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli seçim çalışmalarına devam ediyor. Adayı Baydilli gündüz esnaf, vatandaş ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri gerçekleştirirken, akşam ise ev toplantılarında vatandaşlarla buluşuyor.

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli'ye seçim çalışmalarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İlçe Başkanı Sait Ağan, Belediye Meclis Üyesi adayları ve ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik ediyor.

"Modern ve kalkınan bir Karaköprü için çalışacağız"

31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu belirten Baydilli, "Bu seçimden de güçlü bir şekilde çıkıp Karaköprü' ye hizmetin en iyisini getirmek için çalışacağımıza inanıyorum. Seçim çalışmalarımızı yoğun bir tempoyla sürdürüyoruz. Esnafımızın, vatandaşlarımızın bize teveccühü, hoşgörüsü bizi mutlu ediyor. İnşallah biz de yaptığımız ve yapacağımız projelerle onlara hizmetin en iyisini getireceğiz, mutlu edeceğiz. Allah'ın izniyle ve vatandaşlarımızın desteğiyle seçimden güçlü bir şekilde çıkacağız ve yeniden Bismillah diyerek hizmete devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:54 Kaynak: İHA

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