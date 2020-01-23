Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

6 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, talep ve önerileri dinliyor.

Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, talep ve önerileri dinliyor.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini ziyaret edip esnafa hayırlı işler dileğinde bulunun Baydilli, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinleyip, gerçekleşmesi mümkün olan talepler için gerekli talimatları verdi.


İlçeye hizmet için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini belirten Baydilli, "Karaköprü'müzü vatandaşlarımızla, esnafımızla hep beraber kalkındırmak için çalışıyoruz. Bunun için esnafımızın da görüşlerini, taleplerini önemsiyoruz. Esnafımızı ziyaret ederek taleplerini not aldık ve çözümü için talimat verdik. Bunun yanında yolda karşılaştığımız vatandaşlarımızla hem hasbihal ettik hem de talep ve önerilerini dinledik. Biz mümkün mertebe vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilmek için, esnafımızın sorun yaşamadan ticaret yapabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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