Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

6 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Baydilli, Şenevler Mahallesi'nde ve GAP Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederken, yolda geçen vatandaşların da taleplerini ve sorunlarını dinleyip not aldı. Baydilli yapılması mümkün olan taleplerin gerçekleştirilmesi için gerekli birimlere talimat verdi.


ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte istişare içinde sürdürmeye çalıştıklarını kaydeden Baydilli, "Vatandaş odaklı hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada alan gezilerimizde ve esnaf ziyaretlerimizle vatandaşlarımızla iç içe olmaya, sorunlarını ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Bunun yanında Karaköprü'de, mahallelerinde yaptığımız çalışmaları da anlatıyor, vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızla birlikte Karaköprü'yü hak ettiği yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
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