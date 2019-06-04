Son Dakika Haberleri: Baydilli vatandaşlarla bayramlaştı
Son Dakika Yaşam Haber

Baydilli vatandaşlarla bayramlaştı

1 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Baydilli vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı namazını Dergah Caminde kılan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Namazın ardından cami cemaati ve vatandaşlarla bayramlaşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ramazan Bayramı'nda barış ve kardeşliğin hakim olmasını diledi.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınların barıştığı günler olduğunu söyleyen Baydilli, "11 Ayın Sultanı Ramazan ayını geride bıraktık. Öncelikle bu ayda yapılan ibadetleri ve tutulan tüm oruçların Allah katında kabul olmasını diliyoruz. Bizi bayrama ulaştıran yüce Allah'ımıza şükürler ediyoruz. Ramazan Bayramının milletimiz ve İslam alemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle başta Karaköprülü hemşerilerim olmak üzere, milletimiz ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Manav Aydın, Acun'a yaptığı şakanın dozunu kaçırdı Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme'de aşk tazeledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 13:02:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baydilli vatandaşlarla bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]