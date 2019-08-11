Baydilli, vatandaşlarla bayramlaştı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte ilçedeki kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte ilçedeki kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.



Kurban kesimi için alana gelen vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutlayan Baydilli, kesim yerlerinin dışında kesim yapmayan vatandaşlara anlayışları için teşekkür etti.



Tüm İslam aleminin de Kurban Bayramı'nı kutlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kurban kanlarının tüm sıkıntıları ve kötülükleri gidermeye vesile olmasını diledi. Baydilli, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Başkanımızla birlikte ilçemizdeki kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bayramlaştık. Ben kurbanlarını sokakta değil de belirlenen kesim yerlerinde kesen vatandaşlarımıza anlayışları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bayramda akan kurban kanları İslam alemindeki ve ülkemizdeki tüm sıkıntıları, sorunları ve akan kanları bitirir. Tekrar tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" diye konuştu.



Baydilli, daha sonra görevli temizlik işleri ve zabıta ekipleriyle bir araya gelerek kesim alanlarında herhangi bir sorun yaşanmaması için özverili çalışmaları konusunda talimat verdi. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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