Son Dakika Haberleri: Baydilli'ye Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

Baydilli'ye Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

1 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanlığı'na 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde seçilen Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye tebrik ziyaretleri sürüyor.

Baydilli'ye Tebrik Ziyaretleri Sürüyor, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanlığı'na 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde seçilen Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye tebrik ziyaretleri sürüyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Vali Yardımcısı ve Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz ile Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker Başkan Baydilli'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Baydilli'yi seçim zaferinden dolayı kutlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni dönemde Karaköprü'ye hayırlı hizmetlerde bulunması temennisinde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ise Baydilli'nin Karaköprü'ye önemli hizmetlerde bulunduğunu ve önümüzdeki 5 yılda da ilçeyi kalkındıracak hizmetlerde bulunacağına inandıklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Vali Yardımcısı ve Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz ile Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker'e ziyaretleri için teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:46 Kaynak: İHA

AK Parti, Şanlıurfa, Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam
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