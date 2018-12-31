Son Dakika Haberleri: Baydilli, Yeni Yıl Mesajı

Baydilli, Yeni Yıl Mesajı

13 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yayımladığı mesajında, 2019 yılının İslam alemi için hayırlı geçmesini diledi.

Baydilli, Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yayımladığı mesajında, 2019 yılının İslam alemi için hayırlı geçmesini diledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 2019 yılı nedeniyle mesaj yayımlayarak, vatandaşların 2019 yılını kutladı. 2019 yılının İslam alem için hayırlı geçmesini dileyen Baydilli, "2018 yılını acısıyla, tatlısıyla ve yeni tecrübeler kazanarak geride bıraktık. Bu yıl vatandaşlarımıza hizmet için çalıştık ve güzel çalışmalarda bulunduk. İlçemizin kalkınması adına yeni yatırımlar yaptık ve bazı eserleri ilçemize kazandırdık. İlçemizde eğitime katkı sağlamak için iki tane okuma evi faaliyete geçirdik, yeni parklar ve yeşil alanlar yaptık. Kırsal mahallelerimizin tamamına köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak kırsalımızı çamurdan arındırdık. Yine kırsalımıza semt sahaları ve çok amaçlı salonlar kazandırmaya devam ettik. Kültür ve sanat etkinliklerimizle farklı konukları ilçemizde vatandaşlarımızla buluşturduk. Her mahallemize bir muhtar evi kazandırarak muhtarlarımızın daha iyi bir ortamda hizmet etmesine yardımcı olduk. Her mahallemizde oluşan yeni yol ihtiyacını karşılamak üzere yeni yollar açtık ve alt yapısı biten yollarda kilitli parke döşeme çalışması yaptık. Kadınlarla ve çocuklarla ilgili birçok faaliyet ve çalışma gerçekleştirdik. Dezavantajlı ve engelli kardeşlerimizin istihdamı için 'Sosyal Çarşı' projemizi hayata geçireceğiz. Yani biz ne yaptıysak Karaköprü'müzün refahı ve vatandaşlarımıza hizmet adına yaptık. Biz bu geçtiğimiz sene boyunca tüm ekiplerimizle birlikte Karaköprü'ye hizmet için durmadan yorulmadan çalıştık. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah 2019 yılında da bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir. 2019 yılının tüm dünyada ve İslam aleminde akan kanların durmasına, sulhun hakim olmasına ve huzurun tesis edilmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyor, yeni yılın ve Mekke'nin Fethinin yıl dönümünün hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:13 Kaynak: İHA

Karaköprü, Yaşam
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