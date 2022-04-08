Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde... - Son Dakika

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Türkiye ve Irak'ta 110'u aşkın şubesiyle en büyük İskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi 'Dertsiz Masa Örtüsü'ndeki dikkat çekici mesajlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

KALICI YAZ SAATİ DE VAR, HAYAT PAHALILIĞI DA...

Reklam filminde hayat pahalılığından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak döneminde uygulama konan ve büyük tepki çeken kalıcı yaz saati uygulamasına, herkesin yurtdışına taşınmasından benzin fiyatlarına kadar birçok konuda mesajlar veriliyor.

TÜM MASALAR BOŞ

Reklam filminde restorandaki tüm masaların boş olması da dikkat çekiyor. Reklam filmi sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan ve yorum yapılan konular arasına girdi.