Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde... - Son Dakika
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Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...

08.04.2022 13:29

Restoran zinciri Baydöner'in hayat pahalılığına dikkat çeken yeni reklamı 'Dertsiz Masa Örtüsü' büyük yankı uyandırdı. Reklamda şu ifadeler dikkat çekti: "Aramızda yalnızca onun "dertsiz" olabildiği şu günlerde; bir araya gelince dertlerin paylaşılarak hafiflediği Ramazan sofralarına vesile olabiliyorsak ne mutlu."

Türkiye ve Irak'ta 110'u aşkın şubesiyle en büyük İskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi 'Dertsiz Masa Örtüsü'ndeki dikkat çekici mesajlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

KALICI YAZ SAATİ DE VAR, HAYAT PAHALILIĞI DA...

Reklam filminde hayat pahalılığından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak döneminde uygulama konan ve büyük tepki çeken kalıcı yaz saati uygulamasına, herkesin yurtdışına taşınmasından benzin fiyatlarına kadar birçok konuda mesajlar veriliyor.

TÜM MASALAR BOŞ

Reklam filminde restorandaki tüm masaların boş olması da dikkat çekiyor. Reklam filmi sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan ve yorum yapılan konular arasına girdi.

YORUMLAR (1)
  • Ergin Yıldız: Ramazanda bedava döner mi dağıtıyomuş demiyelim de,reklam için ramazanı kullanıyormuş diyelim Cevap Yaz 10 16 Yayından Kaldır
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Ramazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca 'onun' dertsiz olduğu şu günlerde... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde... - Son Dakika
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