Son Dakika Haberleri: Bayer Genç Bilim Elçileri, İzmir'de Bilim Şenliği düzenledi
Son Dakika Güncel Bayer Genç Bilim Elçileri, İzmir'de Bilim Şenliği düzenledi

Bayer Genç Bilim Elçileri, İzmir'de Bilim Şenliği düzenledi

46 dakika önce

İstanbul ve Ankara'da toplam 1158 çocuğun katılımıyla gerçekleşen Bilim Şenlikleri'nin bu seferki durağı İzmir oldu.

Bayer Genç Bilim Elçileri, İzmir'de Bilim Şenliği düzenledi, System.String[]

Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle ilköğretim çağındaki çocukların bilime olan merakını canlı tutmak ve onları ileride bilim insanı olmaya yüreklendirmek amacıyla yürütülen Bayer Genç Bilim Elçileri projesinde bu yıl "Bilim Şenlikleri" ile aynı anda yüzlerce çocuk bilimin renkli dünyasını keşfetmeye devam ediyor.

Bayer Genç Bilim Elçileri'nden oluşan yirmi iki kişilik gönüllü bir ekip, İzmir Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'nda gerçekleşen "Bilim Şenliği"nde yaklaşık dört yüz çocuk ile projede yer alan sekiz farklı deneyi uyguladı."Sihirli Peçete, Görünmez Kuvvet, Kırmızı Lahana Kimyası" gibi çeşitli eğlenceli deneylerin yer aldığı şenlikte,çocuklar günlük hayatta kolaylıkla temin edilebilen malzemelerden oluşan deneyler ile bilimin hayatın her anında olduğunu gözlemleme fırsatı buldu.

Bugüne kadar Türkiye genelinde 40 bine yakın çocukla bir araya gelen Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi, Bolu ve Gaziantep şehirlerinde düzenlenecek Bilim Şenlikleri'nde yedi yüze yakın çocukla buluşmayı hedefliyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Bayer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:40 Kaynak: Bültenler
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