Son Dakika Haberleri: Bayer, hayvan sağlığı birimini 7,6 milyar dolara satıyor
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Bayer, hayvan sağlığı birimini 7,6 milyar dolara satıyor

17 dakika önce

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG'in, hayvan sağlığı bölümünü 7,6 milyar dolara ABD merkezli Elanco Animal Health Inc'e satacağı bildirildi.

Bayer, hayvan sağlığı birimini 7,6 milyar dolara satıyor, System.String[]
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG'in, hayvan sağlığı bölümünü 7,6 milyar dolara ABD merkezli Elanco Animal Health Inc'e satacağı bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Bayer, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:59 
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