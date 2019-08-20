Bayer, hayvan sağlığı birimini 7,6 milyar dolara satıyor
17 dakika önce
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG'in, hayvan sağlığı bölümünü 7,6 milyar dolara ABD merkezli Elanco Animal Health Inc'e satacağı bildirildi.
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer
AG'in, hayvan sağlığı bölümünü 7,6 milyar dolara ABD merkezli Elanco Animal Health Inc'e satacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:59
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