Son Dakika Haberleri: Bayer hücre terapisi şirketi BlueRock'ı 600 milyon dolara satın alıyor
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Bayer hücre terapisi şirketi BlueRock'ı 600 milyon dolara satın alıyor

1 saat önce

Almanya merkezli ilaç şirketi Bayer AG, hücre terapileri üzerinde yoğunlaşan biyoteknoloji şirketi Bluerock'ı 600 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor.

Bayer hücre terapisi şirketi BlueRock'ı 600 milyon dolara satın alıyor, System.String[]
Almanya merkezli ilaç şirketi Bayer AG, hücre terapileri üzerinde yoğunlaşan biyoteknoloji şirketi Bluerock'ı 600 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor.
Söz konusu anlaşmadan önce Bayer'in BlueRock'ta yüzde 40.8 hissesi olduğu belirtilirken, satın alımın yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Bluerock Therapeutics, 2019'un sonunda başlaması planlanan Parkinson hastalığına yönelik bir programın yanında, nörolojik, kardiyolojik ve immünolojik hastalıklara yönelik hücre terapileri üzerinde çalışıyor. Bayer'in satın alacağı şirket ayrıca, pluripotent kök hücre çözümlerine yönelik çalışmalar da yapıyor.
Bayer Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Ürünler Başkanı Stefan Oelrich, gelişmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Çığır açacak potansiyele sahip yeniliklere yatırım yapma stratejimize paralel olarak hücre terapisi projemizi BlueRock'ın endüstri öncüsü iPSC platformuna dayandırarak uygulama kararı aldık."


Almanya, Bayer, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:18 Kaynak: DHA
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