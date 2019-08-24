Son Dakika Haberleri: Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf: 3-1
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Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf: 3-1

10 dakika önce

Fortuna Düsseldorf ve Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ikinci hafta mücadelesinde Merkur Spiel-Arena'da karşı karşıya geldi.

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf: 3-1, System.String[]

Fortuna Düsseldorf ve Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ikinci hafta mücadelesinde Merkur Spiel-Arena'da karşı karşıya geldi.


Maça hızlı başlayan Bayern Leverkusen, Düsseldorf forması giyen Lewis Baker'in kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. Konuk ekibin diğer gollerini 33'üncü dakikada Aranguiz ve 39'uncu dakikada Bellarabi kaydetti. Düsseldorf'un tek golü ise 82'nci dakikada Morales'den geldi.


Ev sahibi ekipte Kaan Ayhan ve Kenan Karaman maça ilk 11'de başladı. Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, Kenan Karaman ise 59'uncu dakikada yerini Kownacki'ye bıraktı.

Bayer Leverkusen, Düsselldorf, Leverkusen, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:37 
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