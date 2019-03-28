Bayer Leverkusen'in Antrenörü: Türk Doktor Beni Ölümden Kurtardı
44 dakika önce
11 yıldır Bayer Leverkusen'in altyapı antrenörü olan Uzun, geçen hafta şiddetli bir ağrıyla uyanınca ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı.
11 yıldır Bayer Leverkusen
'in altyapı antrenörü olan Uzun, geçen hafta şiddetli bir ağrıyla uyanınca ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı. Röntgende böbreğinde 8 milimetre taş olduğu tespit edildi. Üç gün boyunca bol sıvı kullanan Uzun'un ağrı kesicilere rağmen rahatsızlığı devam edince, Longerich hastanesine sevk edildi.
ACİL AMELİYATA ALINDI
Uzun, sevk edildiği hastanenin acil servisinde görevli 30 yaşındaki Türk doktor Serkan
Doğan tarafından acil ameliyata alındı. 50 yaşındaki Uzun'un böbreğinde oluşan basınç sonucuu böbreğinin patladığı ve acilen ameliyata alınmadığı takdirde muhtemelen hayatını kaybedebileceği ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:02
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