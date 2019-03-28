Son Dakika Haberleri: Bayer Leverkusen'in Antrenörü: Türk Doktor Beni Ölümden Kurtardı

Bayer Leverkusen'in Antrenörü: Türk Doktor Beni Ölümden Kurtardı

44 dakika önce

11 yıldır Bayer Leverkusen'in altyapı antrenörü olan Uzun, geçen hafta şiddetli bir ağrıyla uyanınca ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Bayer Leverkusen'in Antrenörü: Türk Doktor Beni Ölümden Kurtardı, System.String[]
11 yıldır Bayer Leverkusen'in altyapı antrenörü olan Uzun, geçen hafta şiddetli bir ağrıyla uyanınca ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı. Röntgende böbreğinde 8 milimetre taş olduğu tespit edildi. Üç gün boyunca bol sıvı kullanan Uzun'un ağrı kesicilere rağmen rahatsızlığı devam edince, Longerich hastanesine sevk edildi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Uzun, sevk edildiği hastanenin acil servisinde görevli 30 yaşındaki Türk doktor Serkan Doğan tarafından acil ameliyata alındı. 50 yaşındaki Uzun'un böbreğinde oluşan basınç sonucuu böbreğinin patladığı ve acilen ameliyata alınmadığı takdirde muhtemelen hayatını kaybedebileceği ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:02 

Bayer Leverkusen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:46:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayer Leverkusen'in Antrenörü: Türk Doktor Beni Ölümden Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]