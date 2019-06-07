Son Dakika Haberleri: Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu
Son Dakika Güncel Haber

Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu

58 dakika önce

BAYERN Münih, Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi almak için girişimlerde bulundu.

Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu, System.String[]
BAYERN Münih, Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi almak için girişimlerde bulundu. Manchester City'ye Sane için 80 milyon Euro teklif etti. Ancak İngiliz kulübü ücreti düşük buldu. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, veribilecekleri en yüksek ücretin 80 milyon Euro olduğunu söyleyince yıldız futbolcunun transfer görüşmeleri kilitlendi.

O SÜPER BİR FUTBOLCU

Sane'nin milli takımdan arkadaşı Bayern Münih'li Joshua Kimmich de, Sane'nin Bayern Münih'e gelmesini çok istiyor. Kimmich "Kesinlikle Bayern Münih'te olmalı, buraya çok uygun bir futbolcu. Büyük potansiyeli olan süper bir futbolcu. Bana göre Leroy da .urada oynamak istiyor" dedi. Sane'nin transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:58 
Manchester City, Bayern Münih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Özil ve Amine Gülşe bugün evleniyor Diagne'nin menajeri, golcü oyuncunun takımda kalacağını açıkladı! "8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 13:56:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]