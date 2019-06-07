Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu
58 dakika önce
BAYERN Münih, Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi almak için girişimlerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:58
BAYERN Münih
, Manchester City
'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane
'yi almak için girişimlerde bulundu. Manchester City'ye Sane için 80 milyon Euro teklif etti. Ancak İngiliz kulübü ücreti düşük buldu. Bayern Münih
Başkanı Uli Hoeness
, veribilecekleri en yüksek ücretin 80 milyon Euro olduğunu söyleyince yıldız futbolcunun transfer görüşmeleri kilitlendi.
O SÜPER BİR FUTBOLCU
Sane'nin milli takımdan arkadaşı Bayern Münih'li Joshua Kimmich de, Sane'nin Bayern Münih'e gelmesini çok istiyor. Kimmich "Kesinlikle Bayern Münih'te olmalı, buraya çok uygun bir futbolcu. Büyük potansiyeli olan süper bir futbolcu. Bana göre Leroy da .urada oynamak istiyor" dedi. Sane'nin transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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