Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu

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Mesut Özil ve Amine Gülşe bugün evleniyor

"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi