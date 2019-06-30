Son Dakika Haberleri: Bayern'den BMW'ye tazminat şoku
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Bayern'den BMW'ye tazminat şoku

7 dakika önce

OTOMOBİL sektöründeki sponsoru Audi'nin yerine BMW'yle sponsorluk görüşmeleri için mayıs ayında masaya oturan Bayern Münih, ön sözleşmeye imza atmış ancak "Güven temeli eksik" gerekçesiyle bu görüşmeleri sonlandırılmıştı.

Bayern'den BMW'ye tazminat şoku, System.String[]
OTOMOBİL sektöründeki sponsoru Audi'nin yerine BMW'yle sponsorluk görüşmeleri için mayıs ayında masaya oturan Bayern Münih, ön sözleşmeye imza atmış ancak "Güven temeli eksik" gerekçesiyle bu görüşmeleri sonlandırılmıştı. Bu ön sözleşmeye göre BMW, 2025 yılından itibaren 1 milyar Euro karşılığında Bayern Münih'in uzun yıllar otomobil sektöründeki sponsoru olacaktı. Ancak Bayern'in iddiasına göre BMW son anda yeni bir taleple geldi. Bayern Münih de bu talebi karşılayamayacağı gerekçesiyle görüşmeleri sonlandırdı. Sponsor otomobil şirketi Audi'nin ödediği miktar ise BMW'nin öngördüğü miktarın altında. Bu nedenle Bayern Münih, BMW'den aradaki bu farkı istiyor. Frankfurter Allgemeine Sonntag gazetesinin haberine göre Bayern'in istedi rakam ise 10 ila 20 milyon Euro arasında.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:58 
Audi, Bayern Münih, Güncel
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