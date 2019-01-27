Son Dakika Haberleri: Bayern'den Ozan Kabak'ın Partneri İçin Sürpriz Karar!

Bayern'den Ozan Kabak'ın Partneri İçin Sürpriz Karar!

22 dakika önce

Bayern Münih, Stuttgart'tan sezon sonu için kadrosuna kattığı Benjamin Pavard'ı daha erken takıma getirmek istiyor.

Bayern'den Ozan Kabak'ın Partneri İçin Sürpriz Karar!, System.String[]
Bayern Münih, Stuttgart'tan sezon sonu için kadrosuna kattığı Benjamin Pavard'ı daha erken takıma getirmek istiyor.

Bavyera ekibi, Pavard'ın serbest kalma bedeli 35 milyon euroyu ödeyerek transfer etmesine karşın Fransız yıldızın sezon sonuna kadar Stuttgart'ta oynayacağı açıklanmıştı.

Fransa basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Pavard'ı hemen kadrosuna katabilmek adına Stuttgart'a ekstra 10 milyon euro teklif edecek.

Fransa Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Pavard, 4-3 kazandıkları Arjantin maçında turnuvanın en güzel gollerinden birini atmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:33 

Bavyera, Bayern Münih, Güncel
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