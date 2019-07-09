Bayern'e Katılma Kararını Etkileyen Lucas Hernández

8 Temmuz'da, Dünya Kupası galibi Lucas Hernández, Bayern'e taşınmasının ardından basın açıklaması için basın odasında oturdu. "Servus, ben Lucas. Burada olmaktan ve FC Bayern ile iyi bir sezon geçirmekten mutluluk duyuyorum. Öyleyse, maalesef paketleyin! "Dedi 23 yaşındaki Almanca, gazetecilerin sürprizine. Alman şampiyonu rekorunda ne kadar ciddiyetle hazırlandığını kanıtladı.