Son Dakika Haberleri: Bayern'in Audi Player Gecesi'nde Perde Arkası
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Bayern'in Audi Player Gecesi'nde Perde Arkası

1 saat önce

Niko Kovac ekibini öğleden sonra Los Angeles'ta bıraktıktan sonra Manuel Neuer and Co., oyuncuların Hollywood Hills'de bir çatı terasıyla Los Angeles'ın muhteşem manzarasını sunan bir mekanda akşam yemeğinin tadını çıkardığı Audi Player Night'a gitti.

Niko Kovac ekibini öğleden sonra Los Angeles'ta bıraktıktan sonra Manuel Neuer and Co., oyuncuların Hollywood Hills'de bir çatı terasıyla Los Angeles'ın muhteşem manzarasını sunan bir mekanda akşam yemeğinin tadını çıkardığı Audi Player Night'a gitti.
Bayern'in Audi Player Gecesi'nde Perde Arkası
Manuel Neuer, Los Angeles, Hollywood, Audi, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05 
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