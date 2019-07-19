Bayern'in Audi Player Gecesi'nde Perde Arkası
1 saat önce
Niko Kovac ekibini öğleden sonra Los Angeles'ta bıraktıktan sonra Manuel Neuer and Co., oyuncuların Hollywood Hills'de bir çatı terasıyla Los Angeles'ın muhteşem manzarasını sunan bir mekanda akşam yemeğinin tadını çıkardığı Audi Player Night'a gitti.
Niko Kovac ekibini öğleden sonra Los Angeles
'ta bıraktıktan sonra Manuel Neuer
and Co., oyuncuların Hollywood
Hills'de bir çatı terasıyla Los Angeles'ın muhteşem manzarasını sunan bir mekanda akşam yemeğinin tadını çıkardığı Audi
Player Night'a gitti.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05
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