Bayern'in En İyi 19-20 Antrenmanı Golleri # 1
4 dakika önce
FC Bayern eğitim sahasında Renato Sanches, Thiago ve Fiete Arp'ın bazı harika antrenman hareketlerine ve hedeflerine göz atın.
FC Bayern eğitim sahasında Renato Sanches, Thiago ve Fiete Arp'ın bazı harika antrenman hareketlerine ve hedeflerine göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:05
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