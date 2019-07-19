Son Dakika Haberleri: Bayern'in En İyi 19-20 Antrenmanı Golleri # 1
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Bayern'in En İyi 19-20 Antrenmanı Golleri # 1

4 dakika önce

FC Bayern eğitim sahasında Renato Sanches, Thiago ve Fiete Arp'ın bazı harika antrenman hareketlerine ve hedeflerine göz atın.

FC Bayern eğitim sahasında Renato Sanches, Thiago ve Fiete Arp'ın bazı harika antrenman hareketlerine ve hedeflerine göz atın.
Bayern'in En İyi 19-20 Antrenmanı Golleri # 1
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:05 
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