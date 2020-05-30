Bayern'in galibiyetine iddaa'da oran açılmadı! Düsseldorf'un son 6 lig maçı...

Bu bir ilandır



BAYERN - DÜSSELDORF



Bundesliga'nın lideri Bayern, takipçilerinin üst üste yaptığı puan kayıpları sonrası Dortmund'u da deplasmanda 1-0 yenip zirveye iyice kuruldu.



Philippe Coutinho, Corentin Tolisso, Niklas Süle ve Thiago'nun sakatlıkları devam ediyor. 0-0'lık RB Leipzig maçından sonra çıktığı 4 lig maçında da gol atmayı başaran Robert Lewandowski, Dortmund'u boş geçti.



Bayern son 2 sezonda Düsseldorf'la oynadığı 3 lig maçında rakibine 11 gol atarken bu 11 golden hiçbirinde Lewandowski imzası bulunmuyor. (2 asist)



Kenan Karaman ve Kaan Ayhan önderliğinde Schalke'yi 1-0 geriden gelip yenmeyi başaran Düsseldorf ise Bundesliga'daki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ancak düşme hattından da tam olarak kurtulamadı.



Uzun süredir sakat olan Zack Steffen dışında takımda önemli bir eksik yok, iki milli oyuncumuzun da zorlu mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.



Not: Bayern'in galibiyetine iddaa'da oran açılmadı!



Düsseldorf ligdeki son 6 maçını kaybetmedi fakat deplasmanda oynadığı son 13 maçın da 12'sini kazanamadı.



%17'lik kesim istatistikleri yanına almış ve iki takım arasındaki son 6 lig maçında kazandıran "gol" tercihine güvenmiş...



Bayern'in Düsseldorf'a attığı en güzel golleri izleyelim...











