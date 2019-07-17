Bayern'in Yaz Turunun İkinci Gününün İncelenmesi
1 saat önce
Salı günkü ikinci antrenmanlarında, Manuel Neuer ve Co., FC Bayern'in Çarşamba günü Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'le karşılaştıkları Dignity Health Spor Parkı'ndaki sahayı deneyebildiler. Bir gün önceki kısa bir seanstan sonra FCB'nin gerçek bir değişime uğradığını izlemek için çok sayıda taraftar vardı. fcbayern.com Audi Yaz Turu'nun ikinci gününde başka neler olduğu hakkında rapor veriyor.
Salı günkü ikinci antrenmanlarında, Manuel Neuer
ve Co., FC Bayern'in Çarşamba günü Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal
'le karşılaştıkları Dignity Health Spor
, Son Dakika Spor
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Parkı'ndaki sahayı deneyebildiler. Bir gün önceki kısa bir seanstan sonra FCB'nin gerçek bir değişime uğradığını izlemek için çok sayıda taraftar vardı. fcbayern.com Audi
Yaz Turu'nun ikinci gününde başka neler olduğu hakkında rapor veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:05
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