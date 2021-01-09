Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-2 mağlup oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-2 mağlup oldu. Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Bavyera ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi, ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus'un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.

Son Dakika

Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu

İtalyan ekibi Sona Calcio'ya transfer olan Maicon, oğluyla aynı kulübün formasını giyecek

Joe Biden'dan yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'a yanıt: Aynı fikirdeyiz

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a soğuk duş! Azil metni sunuluyor

Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü

Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım

Türkiye'den Joe Biden yönetimine çağrı: Yaptırımlara, terör örgütleriyle iş birliğine son verin