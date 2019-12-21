Bayern Münih 2-0 Wolfsburg

Allianz Arena'da oynanan ilk devrenin son hafta maçında, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Wolfsburg'u ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Bayern Münih, 85. dakikada Joshua Zirkzee ve 89. dakikada Leon Dajaku'nun golleriyle 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 33'e çıkararak ilk yarıyı 3. sırada tamamlarken, Wolfsburg ise 26 puanda kaldı.
İlk devrenin lideri Leipzig
Sezonun formda takımlarından Leipzig, 1-0 geriye düştüğü maçta Konrad Laimer, Patrik Schick ve Yussuf Poulsen'in golleriyle sahasında Augsburg'u 3-1 yendi.
Augsburg'un tek golünü Florian Niederlechner kaydetti
Puanını 37'ye çıkaran Leipzig, Bundeliga'da ilk yarıyı lider tamamladı.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...