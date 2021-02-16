Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı

16.02.2021 00:32
Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı, System.String[]

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında lider Bayern Münih, iki kere 2 farklı geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında lider Bayern Münih, Arminia Bielefeld karşısında müthiş bir geri dönüşe imzaattı.

Yoğun kar yağışı altında başlayan maçın 9. dakikasında Michel Vlap konuk Arminia Bielefeld'i 1-0 öne geçirdi. Vlap, 37'de bir kez daha sahneye çıkarken; ilk yarının da 2-0 sona erdiğini ilan etti.

Robert Lewandowski, 48'de Bayern adına farkı 1'e indirdi. Ancak bir dakika sonra Christian Gebauer, Arminia Bielefeld'in 3. golünü kaydetti. Mücadelenin 58. dakikasında Tolissco, Bayern'i yeniden ümitlendirdi: 2-3. 70'de ise Alphonso Davies'in golü geldi ve Bayern Münih skoru 3-3 yaptı.

REKORU EGALE ETTİ

Bu gol Bayern'in bu sezonki 61. golü oldu. Alman devi, 21. hafta itibariyle Hamburg'un 1981-82'deki en çok gol atma rekorunu egale etti.

5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bayern, 2-0 ve 3-1 geri düştüğü maçta 3-3'lük eşitliği yakalasa da kalan dakikalarda başka gol almadı ve iki taraf da birer puana razı oldu. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, bu sonucun ardından puanını 49'a Arminia Bielefeld ise 18'e çıkardı.

Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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