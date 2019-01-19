Son Dakika Haberleri: Bayern Münih 3 Puanı 3 Golle Aldı

Bayern Münih 3 Puanı 3 Golle Aldı

12 dakika önce

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yendi.

Bayern Münih 3 Puanı 3 Golle Aldı, System.String[]
BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yendi.


Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında PreZero Arena'da Bayern Münih'i konuk etti.

Bayern Münih ilk yarıyı 34. ve 45 artı 1. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-0 galip tamamladı.


İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 59. dakikada Nico Schulz ile skoru 2-1 yaptı.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, 87. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelerle gönderilmesiyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.


Puanını 39 çıkaran Bayern Münih ikinci sıradaki yerini korudu.


Hoffenheim ise 25 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:40 Kaynak: AA

Almanya, Hoffenheim, Bayern Münih, Spor
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