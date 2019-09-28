Son Dakika Haberleri: Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı
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Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

33 dakika önce

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 6. haftasında Benteler Arana'da ligin yeni takımı Paderborn'a konuk oldu.

Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı, System.String[]

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 6. haftasında Benteler Arana'da ligin yeni takımı Paderborn'a konuk oldu.


Çekişmeli geçen maçta Bayern Münih'in golleri 15. dakikada Serge Gnabry, 55. dakikada Philippe Coutinho ve 79. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.


Paderborn'un gollerini ise 68. dakikada Kai Pröger ve 84. dakikada Jamilu Collins kaydetti. Bayern Münih bu galibiyetle puanını 14'e çıkarırken, Paderborn 1 puanda kaldı.


-Borussia Mönchenglabach deplasman galip


UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0'la geçti.


Konuk ekibin gollerini 43. dakikada Alassane Plea, 65. Dakikada Marcus Thuram ve 83. Dakikada Florian Neuhaus attı.


Bu sezon dördüncü galibiyetini alan Borussia Mönchengladbach puanını 13'e çıkardı. Hoffenheim'ın ise 5 puanı bulunuyor.

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Bavyera, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:26 
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