Bayern Münih 7 golle çeyrek finalde - Son Dakika
Üye Girişi

Bayern Münih 7 golle çeyrek finalde

09.03.2022 08:57
Bayern Münih 7 golle çeyrek finalde

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında karşı karşıya geldiği Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında karşı karşıya geldiği Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Müsabakada Polonyalı golcü Robert Lewandowski, 23 dakikada attığı 3 gol ile devler liginin en erken hat-trick yapan futbolcusu unvanını aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Bayern Münih, rövanş maçında Allianz Arena'da Salzburg'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk 23 dakikalık bölümünde Polonyalı yıldız Lewandowski 3 kez rakip fileleri havalandırarak, skoru 3-0'a taşıdı. 31'de Gnabry durumu 4-0 yaparak ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda Müller 54'te skoru 5-0'a taşıyan golü kaydederken, 70'te Kjaergaard Salzburg'un tek golünü atan isim oldu. 83'te Müller yeniden sahneye çıkarak, maçı 6-1 yaptı. 85'te ise Leroy Sane maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Karşılaşma 7-1'lik skorla tamamlandı. İki takım arasında son 16'da oynanan ilk maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

LEWANDOWSKİ'DEN REKOR

Müsabakada 3 gol 1 asistlik performans gösteren Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en erken hat-trick yapan futbolcu unvanını da ele geçirdi. Polonyalı yıldız maçın 23. dakikasında rakip filelere 3 gol atmıştı.

LİVERPOOL MAĞLUBİYETLE TURLADI

Son 16 turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Inter'i 2-0 mağlup eden Liverpool, Anfield'da mağlubiyete rağmen çeyrek final biletini kaptı. Kırmızılar, 61'de Martinez'in ayağından yediği gol ile 1-0 mağlup duruma düştü ve karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Ada ekibi, bu skora rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Bayern Münih gol oldu yağdı; Liverpool yenilgiyle turladı Bayern Münih gol oldu yağdı; Liverpool yenilgiyle turladı Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Avusturya, Salzburg, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayern Münih 7 golle çeyrek finalde - Son Dakika


Son Dakika
08:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı
08:45 Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar!
08:34 Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi
06:35 Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
08:20 Savaşta 14. gün: Rusya, Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları savaş uçaklarıyla vurdu
08:17 Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
07:58 Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı: İstanbul'a beklenen kar geliyor! Ülke donacak
07:51 Bayern Münih gol oldu yağdı; Liverpool yenilgiyle turladı
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bayern Münih 7 golle çeyrek finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement