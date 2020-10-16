Bayern Münih: 71-75 - Son Dakika

Bayern Münih: 71-75

16.10.2020 22:38
Bayern Münih: 71-75, System.String[]

Ata SELÇUK / SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Ilija Belosevic, Saso Petek, Vasiliki TsarouchaFENERBAHÇE BEKO: Hamilton, Brown 2, Westermann, Biberovic, de Colo 18, Pierre 7, Barthel 6, Vesely 25, Eddie, Ali Muhammed 3, Ulanovas 10BAYERN MÜNİH: Weiler 7, Baldwin 6, Bray, Reynolds 17,...

Ata SELÇUK/

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Saso Petek, Vasiliki Tsaroucha

FENERBAHÇE BEKO: Hamilton, Brown 2, Westermann, Biberovic, de Colo 18, Pierre 7, Barthel 6, Vesely 25, Eddie, Ali Muhammed 3, Ulanovas 10BAYERN MÜNİH: Weiler 7, Baldwin 6, Bray, Reynolds 17, Thomas, Lucic 18, Dedovic 10, Amaize, Zipser 2, Johnson, Sisko 11, Radosevic 41'İNCİ PERİYOT: 28-9İLK YARI: 45-253'ÜNCÜ PERİYOT: 58-48

Turkish Airlines EuroLeague'in 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımına 75-71 mağlup oldu. Farkı 21 sayıya kadar çıkardığı maçta rakibine mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu skorla birlikte 4'üncü maçındaki 2'nci mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 3'üncü galibiyetine ulaştı.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely'nin pota altındaki iyi oyunuyla televizyon molasına 11-3 üstün girdi. Vesely ve Ulanovas'ın 8'er, de Colo'nun 7 sayısıyla hücumda vites düşürmeyen sarı lacivertli ekip, 8'inci dakika sonunda 20 sayılık fark yakaladı: 27-7. İlk periyodun son 2 dakikasında skorda büyük bir değişiklik yaşanmazken, Fenerbahçe Beko periyodu 28-9'luk üstünlükle tamamladı.İkinci periyotta Reynolds'un pota altındaki performansıyla Fenerbahçe'ye ortak olmaya çalışan Bayern Münih, savunmada istediği etkiyi yaratamadı. Fenerbahçe Beko, Pierre'in bench'ten getirdiği katkı ve Vesely ile Ulanovas ikilisinin hücumdaki iyi performansıyla farkı korurken, 15'inci dakikayı 37-16'lık skorla üstün geçti. Bayern Münih'in sayılarına hücumda karşılık veren sarı lacivertliler, rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu ilk yarıyı 45-25'lik skorla önde tamamladı.3'üncü çeyreğe vites yükselterek başlayan Bayern Münih, hücumdaki etkili oyunuyla farkı 25'inci dakikada 13'e kadar indirdi: 49-36. Sisko ve Lucic'in hücumdaki performansıyla farkı azaltmaya devam eden Bayern Münih, 29'uncu dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 55-46. Ali Muhammed ve Radosevic'in karşılıklı basketleri sonucunda Fenerbahçe Beko, final periyoduna 10 sayı farkla önde girdi: 58-48.Bayern Münih, maçın son periyoduna Reynolds'un 5-0'lık serisiyle başladı. Bayern Münih bu hızlı başlangıcıyla 31'inci dakikada farkı 5'e indirdi: 58-53. Fenerbahçe Beko, hücumda istediği sayıları bulamazken, Bayern Münih'te Lucic ve Weiler üst üste attıkları iki 3 sayılık basket ile 35'inci dakikada Bayern Münih'i maçta ilk kez öne geçirmeyi başardı: 63-65. İki takım da maçın son bölümünde hücumda sayı üretmekte zorlanırken, Vesely'nin üst üste gelen 4 sayısıyla Fenerbahçe son 1 dakika 13 saniye kala maçı eşitledi: 68-68. Baldwin'in serbest atış çizgisi üzerinden bulduğu basket ile bir kez daha öne geçen Bayern Münih, parkeden 75-71'lik skorla galip ayrıldı.BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin Bayern Münih ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague 4'üncü hafta karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki yerini aldı. Başkan Koç, sarı lacivertli ekibin galibiyetiyle sonuçlanan maçta takımı yalnız bırakmadı.MELİH MAHMUTOĞLU VE AHMET DÜVERİOĞLU TRİBÜNDE

Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, karşılaşmayı tribünden takip etti. Sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamayan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip ederek takıma destek verdi.


Malcolm Thomas, Bayern Münih, Ali Muhammed, Euroleague, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bayern Münih: 71-75 - Son Dakika Spor

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