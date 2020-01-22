Bayern Münih, Alvaro Odriozola'yı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayern Münih, Alvaro Odriozola'yı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor

Bayern Münih, Alvaro Odriozola'yı sezon sonuna kadar kiraladı

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid takımından Alvaro Odriozola'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Bayern Münih, Alvaro Odriozola'yı sezon sonuna kadar kiraladı, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid takımından Alvaro Odriozola'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladı.


Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Odriozola'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini imzaladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı belirtildi.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Odriozola'nın kalitesiyle takıma yardım edeceğini aktardı.


2018'de Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olan ve 27 karşılaşmada forma giyen Odriozola, İspanya Milli Takımı'nda 4 kez oynadı.

Bayern Münih, Real Madrid, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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