Bayern Münih antrenmanında Boateng'ten Goretzka'ya yumruk - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayern Münih antrenmanında Boateng'ten Goretzka'ya yumruk - Son Dakika Spor

Bayern Münih antrenmanında Boateng'ten Goretzka'ya yumruk

39 dakika önce

Bayern Münih antrenmanında yaşanan gerilim, Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

Bayern Münih antrenmanında Boateng'ten Goretzka'ya yumruk, System.String[]

Bayern Münih antrenmanında yaşanan gerilim, Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Takımın tecrübeli isimlerinden Jerome Boateng ile Leon Goretzka arasında yumruklar konuştu. Bild'de yer alan habere göre Goretzka'in Boateng'e bir pozisyonda sert bir müdahele yaptığı ve gerilimin başladığı aktarıldı. Sert faulün ardından çılgına dönen Boateng'in takım arkadaşı Goretzka'ya yumruk attığı ifade edildi.


Sinirler iyice gerilirken araya giren Robert Lewandowski, tansiyonun düşmesini sağladı. Ardından takımın teknik direktörü Hans-Dieter Flick'in müdahelesiyle iki yıldız arasındaki gerilim sona erdi, kavganın büyümesi önlendi. (Fanatik)


Jérôme Boateng, Bayern Münih, Almanya, Bild, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:29 
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