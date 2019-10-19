Son Dakika Haberleri: Bayern Münih, Augsburg deplasmanından 1 puanla döndü
Son Dakika Spor Bayern Münih, Augsburg deplasmanından 1 puanla döndü

Bayern Münih, Augsburg deplasmanından 1 puanla döndü

1 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Bayern Münih, Augsburg deplasmanından 1 puanla döndü, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.


Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu.


Augsburg'un 1. dakikada Marco Richter'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Bayern Münih 14. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.


İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 49. dakikada Serge Gnabry'nin attığı golle skoru 2-1 yaptı.


Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Alfred Finnbogason ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.


Böylelikle Bayern Münih puanı 15'e, Augsburg da 6'ya çıkardı.

Bayern Münih, Augsburg, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eğitim gördüğü Almanya'da cansız bedeni bulunan Mert'in ölümü TBMM gündeminde
Almanya'da terör örgütü YPG yandaşlarının düzenlediği yürüyüşte paçavralar toplandı Eski Alman bakan Gabriel'den Erdoğan itirafı: Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini ilk reddeden Almanya'ydı Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 19:56:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayern Münih, Augsburg deplasmanından 1 puanla döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]