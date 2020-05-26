Bayern Münih, Borussia Dortmund'u tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 1-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'da 28. haftanın açılış maçında Signal Iduna Stadı'nda Borussia Dortmund'a konuk oldu. Bavyera ekibi ilk yarıyı 43. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol yollarında başarılı olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 64 çıkartırken, Borussia Dortmund 57 puanla 2'nci sırada kaldı.

Bayern Münih, böylelikle en yakın rakibiyle olan puan farkını 7'ye çıkartarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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