Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı

14.02.2021 14:42
Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Alman devi Bayern Münih, Leipzig forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Dayot Upamecano'yu gelecek sezondan itibaren renklerine bağladığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Leipzig'den Dayot Upamecano'yu renklerine kattığını duyurdu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Upamecano'nun 1 Temmuz 2021'den itibaren Bayern Münih'te forma giyeceği belirtilerek, 22 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

"TAKIMIMIZIN ÖNEMLİ BİR YAPI TAŞI OLACAK"

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Upamecano'yu transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Dayot, önümüzdeki yıllarda takımımızın için önemli yapı taşı olacak. Bundan eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman basınında, Fransız oyuncunun Leipzig ile yaptığı sözleşmede 42,5 milyon avronun ödenmesi durumunda serbest kalacağına ilişkin bir maddenin bulunduğu belirtildi.

LEIPZIG, SALZBURG'TAN TRANSFER ETMİŞTİ

2017'de Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Leipzig'e transfer edilen Upamecano Leipzig formasıyla 139 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

Upamecano, Fransa A Milli Takımı'nda da 3 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bayern Münih, RB Leipzig, Bavyera, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki bozulmalar sonrası G.Saray-Kasımpaşa maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu, yüz yüze eğitim başlamadan ertelendi TikTok'ta, bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı Annesiyle tartışıp 3'ün kattan aşağı atlayan şahsı ekipler kurtardı Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti Kocası için Atilla'nın tahtından yaptırdı! Piyasa değeri 10 bin dolar Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi
Son Dakika: Malatya Valisi tek tek açıkladı! İşte PKK örgütünün katlettiği şehitlerimizin kimlikleri Son Dakika: Malatya Valisi tek tek açıkladı! İşte PKK örgütünün katlettiği şehitlerimizin kimlikleri         
14:19
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu         
13:24
Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi         
12:48
13 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırı ciğerimizi yaktı! Tepkiler art arda geliyor 13 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırı ciğerimizi yaktı! Tepkiler art arda geliyor         
12:01
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
10:38
Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü         
10:01
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi         
19:53
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 14:56:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei