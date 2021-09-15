Şampiyonlar Ligi'nde geceye Bayern Münih'in Barcelona karşısında aldığı galibiyet damga vurdu. Panzerler, Nou Camp'ta Katalan devini 3-0 mağlup etti ve Devler Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Thomas Müller, 56. ve 85. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Karşılaşmada Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir, 59. dakikada oyuna dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
Barcelona: 0 - Bayern Münih: 3
Young Boys: 2 - Manchester United: 1
Villarreal: 2 - Atalanta: 2
Sevilla: 1- Salzburg: 1
Lille: 0 - Wolfsburg: 0
Chelsea: 1 - Zenit St. Petersburg: 0
Son Dakika › Spor › Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika Spor