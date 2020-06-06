Bayern Münih deplasmanda farklı kazandı - Son Dakika

Bayern Münih deplasmanda farklı kazandı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk olduğu Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih deplasmanda farklı kazandı, System.String[]

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk olduğu Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'nın 30. haftası, bugün oynanan 5 karşılaşmayla devam etti.

Son dönemin formda ekibi Bayern Münih, 27. dakikada Kingsley Coman, 42. dakikada Leon Goretzka, 45. dakikada Serge Gnabry ve 66. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 10. dakikada Lucas Alario ve 89. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

Rekorların maçı

Puanını 70'e çıkararak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Bayern Münih'in yıldızları Robert Lewandowski ve Thomas Müller, maçtaki performanslarıyla yeni rekorlara imza attı.

Lewandowski bu sezon tüm kulvarlarda 44 gole ulaşarak 2016-17 sezonunda elde ettiği 43 gollük kariyer rekorunu geliştirdi. Maçta takım arkadaşlarına iki gol hazırlayarak 20 asiste ulaşan Müller ise Kevin de Bruyne'ün ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezonda en fazla asist yapan ikinci oyuncu konumuna geldi. Bruyne, 2014-15 sezonunda Wolfsburg formasıyla sezonu 22 asistle tamamlamıştı.

Bayer Leverkusen'in genç yeteneği Florian Wirtz ise Bayern Münih ağlarını sarsarak Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu (17 yaş, 34 gün) unvanının yeni sahibi oldu.

Şampiyonluk yolunda Bayern Münih'i takibini sürdüren Borussia Dortmund, konuk ettiği Hertha Berlin'i 58. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek Bayern Münih ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.

Leipzig ise konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Paderborn ile 1-1 berabere kalarak 59 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı.

Diğer karşılaşmalarda Mainz 05, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerken, Fortuna Düsseldorf ile Hoffenheim 2-2 berabere kaldı.

George Floyd unutulmadı

Öte yandan, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, Bundesliga takımlarının tepkileri de sürüyor.

Bayern Münihli futbolcular, "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" yazılı kol bandıyla sahaya çıkarken, Borussia Dortmund ile Hertha Berlinli oyuncular ise eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koyduğu tarihi hareketi maç öncesinde orta sahada toplanarak tekrar etti.

Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 10:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bayern Münih deplasmanda farklı kazandı - Son Dakika Spor
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