Bayern Münih deplasmanda Leipzig'i tek golle yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 27. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.
Bavyera ekibi 38. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Böylelikle puanını 64'e çıkaran lider Bayern Münih şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Leipzig ise liderin 7 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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