Bayern Münih dolu dizgin

Almanya Bundesliga'nın 30'uncu haftasında lider Bayern Münih , deplasmanda Bayern Leverkusen 'e konuk oldu. Konuk ekip karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

BayArena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 9'uncu dakikada Alario'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih'ten Coman 27'nci dakikada attığı golle skora denge getirdi. Konuk Bayern Münih, 42'nci dakikada Goretzka ve 45'inci dakikada Gnarby'nin attığı golle ilk yarıyı 3-1 önde gitti. 66'ncı dakikada Lewandowski attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Ev sahibi ekipten, Wirtz attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve maçın skorunu tayin etti. Bayern Münih, aldığı galibiyetle puanını 70'e çıkardı.

FORTUNA DÜSSELDORF EVİNDE 1 PUANA RAZI OLDU

Geçen hafta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kaan Ayhan, Hoffenheim karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83'üncü dakikada yerini Dawid Kownacki'ye bıraktı. Fortuna Düsseldorf, karşılaşmanın 5'inci dakikasında Rouwen Hennings'in attığı golle öne geçti. 9'uncu dakikada Hoffenheim 10 kişi kaldı. Benjamin Hübner, Kaan Ayhan ile girdiği ikili mücadelenin ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

16'ncı dakikada konuk ekip Dabbur'un attığı golle beraberliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi. Konuk Hoffenheim 61'inci dakikada öne geçti. Zuber attığı golle takımını öne taşıdı. Mücadelenin 77'nci dakikasında ev sahibi ekip adına sahneye çıkan Hennings kendisinin ve takımının 2'nci golünü attı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bundesliga'da bugün 16: 30'da oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:

Fortuna Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

Eintracht Frankfurt 0-2 Mainz 05

- Almanya