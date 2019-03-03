Son Dakika Haberleri: Bayern Münih Dortmund'u Yakaladı

Bayern Münih Dortmund'u Yakaladı

54 dakika önce

BUNDESLIGA'da zirvede artık iki takım var. Dortmund ile Bayern Münih'in puanları eşitlendi.

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BUNDESLIGA'da zirvede artık iki takım var. Dortmund ile Bayern Münih'in puanları eşitlendi. İki takımın da 54'der puanı bulunuyor. Dortmund averajla birinci, B. Münih ise ikinci sırada bulunuyor. Bayern Münih son haftalardaki çıkışıyla sarı siyahlarla aralarındaki 9 puan farkını sıfırladı.





19 HAFTA SONRA YAKALADI

Ligin 5. haftasında Bayern Münih'in 13, Dortmund'un 11 puanı bulunuyordu. Beşinci haftada Bayern yenilip Dortmund'da kazanınca sarı siyahlılar altıncı haftaya bir puan fakla girdi. İlerleyen haftalarda puan farkı açıldı. 13. hafta'da Dortmund rakibine 9 puan fark attı. İki hafta üst üste bu farkı korudu. Ancak 17. haftadan itibaren fark yavaş yavaş kapanmaya başlandı. Son beş haftada Dortmund 6 puan alıp 9 da kaybetti. B. Münih ise 12 puan alıp üç puan kaybedince 24. haftada takımların puanı eşitlendi. Her iki takımında 54'der puanı bulunuyor. Bu haftanın açılış maçında Dortmund Augsburg'a deplasmanda 2-0 yenildi. B. Münih ise lig üçüncüsü M'gladbach'ı deplasmanda 5-1'lik gibi müthiş bir skorla yendi.





ÖZÜR DİLEYEN TEKNİK ADAMA HAKARET

Haftanın en ağır yenilgisini M'gladbachh gibi alan bir diğer takım ise Schalke oldu. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Schalke, sahasında komşu kentin takımı Düsseldorf'a 4-0 kaybetti. Maçtan sonra taraftarlar hem teknik direktöre hem de futbolculara hakaretlerde bulundu. Schalke Teknik Direktörü Domenico Todesco, maçtan sonra alınan ağır yenilgi için taraftarlardan özür dilemek için tribünlerin önüne kadar gitti. Kızgın Schalke taraftarı Todesco'ya ağır hakaretler edip bira fırlattı. Todesco ise sesiz şekilde eğilerek taraftarlardan özür diledi. Bir süre tribünlerin önünde kalan genç teknik adam, ardından asık suratla soyunma odasına gitti. Taraftarlar maçtan sonra futbolcuların soyunma odasına gitmelerine izin vermedi. Taraftar temsilcileri sahaya inerek futbolcularla toplantı yaptı. Futbolcular sesiz kalırken taraftar temsilcileri kızgın ve yüksek sesle futbolculara bağırıp çağırdı. Futbolcular taraftar temsilcilerine kalan maçlar için galibiyet sözü verdi. Alınan ağır yenilgi Schalke'de krizi derinleştirdi. Schalke 24 maç sonunda 23 puanda kaldı.Kulüp yönetiminin bu hafta içinde Teknik Direktör Dominico Todesco'yu kötü gidişin sorumlusu ilan edip görevden alması bekleniyor.

HENÜZ YENİLGİSİ YOK

Haftanın en çekişmeli karşılaşması Frankfurt ile Hoffenheim arasında oynanandı. Frankfurt'taki maçı evsahibi takım uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı. 2019 yılında henüz yenilgisi bulunmayan Frankfurt, 20. dakikada 1-0 öne geçti. Hoffenheim'ın 43 ve 60. dakikalarında attığı iki gole engel olamayınca 2-1 geriye düştü. Maçı bırakmayan Frankfurt, 89 ve 90+6. dakikada bulduğu iki golle maçı çevirmesini bildi: 3-2. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Frankfurt, puanını 40'a çıkardı. Hertha Berlin ve Leverkusen de sahasında haftayı üç puanla kapattı. Hertha Mainz'ı 2-1 yendi. Leverkusen ise Freiburg karşısında 2-0 galip ayrıldı. Lig sonuncusu Nürnberg sahasında bu kez RB Leipzig'e yenildi. Maçı 1-0 yenik bitiren Nürnberg 13 puanla ligde son sırada yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:50 

Frankfurt, Schalke, Bayern Münih, Dortmund, Güncel
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