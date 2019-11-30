Son Dakika Haberleri: Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'e 2-1 yenildi
Son Dakika Spor Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'e 2-1 yenildi - Son Dakika Spor

Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'e 2-1 yenildi

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen'e 2-1 yenildi.

Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'e 2-1 yenildi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen'e 2-1 yenildi.

Bayer Münih, Bundesliga'nın 13. haftasında Allianz Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti.


Bayer Leverkusen, hızlı başladığı maçta 10. dakikada Leon Bailey'in attığı golle 1-0 öne geçti.


Bayern Münih, 34. dakikada Thomas Müller'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.


Konuk ekip 35. dakikada Bailey ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.


İkinci yarıda Bayer Münih, bulduğu çok sayıda gol pozisyonundan yaralanamayınca karşılaşma Bayer Leverkusen'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bayer Leverkusen, 81. dakikada savunma oyuncu Jonathan Tah'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın son bölümünde 10 kişi oynadı.

Bu sonuçla Bayern Münih 24 puanda kalırken, Bayer Leverkusen puanını 22'ye çıkardı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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