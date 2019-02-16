Son Dakika Haberleri: Bayern Münih İki Kez Geriye Düştüğü Maçı 3-2 Kazandı

Bayern Münih İki Kez Geriye Düştüğü Maçı 3-2 Kazandı

1 saat önce

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendi.

Bayern Münih İki Kez Geriye Düştüğü Maçı 3-2 Kazandı, System.String[]
BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. hafta açılış maçında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu.


Augsburg'un, 13. saniyede Leon Goretzka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih 17. dakikada Kingsley Coman'ın topu kaleye göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.


Ev sahibi ekip 24. dakikada Ji Dong-Won'un meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru 2-1 yaptı. Bayern Münih bu gole 45 artı 3'üncü dakikada Coman'ın attığı ikinci golle cevap verdi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.


İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada David Alaba ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.


Leon Goretzka'nın 13. saniyede kendi kalesine attığı gol, Bundesliga tarihinde "kendi kalesine atılan en hızlı gol" oldu.


Bayern Münih bu galibiyetle puanını 48'e çıkararak bir maç eksiği bulunan ve 50 puanla lider koltuğunda oturan Borussia Dortmund ile puan farkını 2'ye düşürdü.


Augsburg ise 18 puanla 15. sırada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:20 Kaynak: AA

Almanya, Augsburg, Bayern Münih, Spor
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