Bayern Münih'in 40 yıllık kulüp doktoru Müller-Wohlfahrt görevinden ayrılıyor

Bayern Münih Kulübü, Müller-Wohlfahrt'ın 30 Haziran'dan itibaren takımdaki görevini bırakacağını ve kendi kliniğinde çalışmaya odaklanacağını duyurdu.

Bayern Münih Kulübü, Müller-Wohlfahrt'ın 30 Haziran'dan itibaren takımdaki görevini bırakacağını ve kendi kliniğinde çalışmaya odaklanacağını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 77 yaşındaki Müller-Wohlfahrt, "Bayern Münih'te geçirdiğim 40 yılıma baktığımda kendimi mutlu hissediyorum. Burada edindiğimiz tecrübe, elde ettiğimiz başarılar ve tanıştığım insanlar hayatımı şekillendirdi. Bayern Münih Kulübüne gelecek yıllarda da en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Münih kulübünde 1977'de doktorluğa başlayan Müller-Wohlfahrt, 2015'te takımın teknik direktörlüğünü yapan İspanyol Josep Guardiola ile yaşadığı sorun nedeniyle görevini bırakmıştı. Kariyeri sırasında Usain Bolt, Jürgen Klinsmann, Ronaldo, Michael Owen, Steven Gerrard, Harry Kewell gibi birçok ismin tedavilerini üstlenen ve 23 yıl süreyle Almanya Milli Takımı'nın da doktorluğunu yapan Müller-Wohlfahrt, 2017'de tekrar Bayern Münih Kulübüne dönmüştü





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