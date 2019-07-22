Bayern Münih'in en iyi antreman golleri
1 saat önce
Alman liginin güçlü ekiplerinden Bayern Münih'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı antremanlarda atılan en iyi goller.
Alman liginin güçlü ekiplerinden Bayern Münih
'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı antremanlarda atılan en iyi goller.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:06
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