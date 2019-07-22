Son Dakika Haberleri: Bayern Münih'in en iyi antreman golleri
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Bayern Münih'in en iyi antreman golleri

1 saat önce

Alman liginin güçlü ekiplerinden Bayern Münih'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı antremanlarda atılan en iyi goller.

Alman liginin güçlü ekiplerinden Bayern Münih'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı antremanlarda atılan en iyi goller.
Bayern Münih'in en iyi antreman golleri
Bayern Münih, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:06 
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