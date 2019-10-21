Bayern Münih'in En İyi Şampiyonlar Ligi Golleri
13 dakika önce
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde yıllar boyunca Pizarro, Olic, Makaay ve Robben gibi yıldızlarının ayağından bulduğu golleri izleyelim.
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde yıllar boyunca Pizarro, Olic, Makaay ve Robben gibi yıldızlarının ayağından bulduğu golleri izleyelim.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29
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