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Bayern Münih'in En İyi Şampiyonlar Ligi Golleri

13 dakika önce

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde yıllar boyunca Pizarro, Olic, Makaay ve Robben gibi yıldızlarının ayağından bulduğu golleri izleyelim.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde yıllar boyunca Pizarro, Olic, Makaay ve Robben gibi yıldızlarının ayağından bulduğu golleri izleyelim.

Bayern Münih'in En İyi Şampiyonlar Ligi Golleri

Bayern Münih, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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