Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü

Bayern Münih, Miroslav Klose'nin 1 Temmuz 2020'den Teknik Direktör Hansi Flick'in yardımcılığına getirildiğini açıkladı. Polonya asıllı Alman futbol adamı bu sezonun sonuna kadar U17 takımının başında görevine devam edecek.

Klose aktif futbol yaşamını 2016 yılında Lazio formasıyla sona erdirmişti. Almanya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu olan Klose aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin de en golcü oyuncusu olma özelliğini taşıyor.

BAYERN İLE 8 KUPA KAZANDI

Miroslav Klose, 2007-2011 yılları arasında 4 sene Bayern Münih formasını giymiş ve Bavyera ekibiyle 2'si lig şampiyonluğu olmak üzere 8 kupa sevinci yaşamıştı. Klose ayrıca, Almanya'nın 2014'te kazandığı Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.