Son Dakika Haberleri: Bayern Münih'in yeni başkanı Herbert Hainer oldu
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Bayern Münih'in yeni başkanı Herbert Hainer oldu

6 saat önce

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yeni başkanı Herbert Hainer oldu.

Bayern Münih'in yeni başkanı Herbert Hainer oldu, System.String[]

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yeni başkanı Herbert Hainer oldu.

Bayern Münih'te seçimli genel kurul yapıldı. Münih Olimpiyat Salonu'nda gerçekleştirilen kurulda kırmızı-beyazlı kulübün uzun yıllar başkanlığını yapmış olan Uli Hoeness, aday olmazken, oyların çoğunluğunu alan Herbert Hainer ise Münih temsilcisinin yeni başkanı seçildi. Bayern Münih'te başkanlığın yanı sıra menajer ve futbolcu olarak da görev alan Hoeness, Hainer'in başkan olmasından dolayı memnun olduğunu aktarırken, açıklama yaptığı sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

Bayern Münih'te yeni başkan Hainer'in yardımcılıklarını da Dieter Mayer ve Walter Mnnekes yapacak.

Ayırca eski futbolcular Arjen Robben ve Franck Ribery de genel kurula katıldı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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